اسكواش - نور ونوران وعسل.. ثلاثي مصري في نهائي بطولة العالم

السبت، 18 مايو 2024 - 10:47

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل

تأهل مصطفى عسل ونور الشربيني ونوران جوهر لنهائي بطولة العالم للاسكواش 2024 رجال وسيدات، والمقامة في مصر.

وأقيمت مباريات نصف النهائي أمس الجمعة في متحف الحضارات، فيما أقيمت الأدوار الأولى للبطولة في على ملاعب نادي بالم هيلز

سيدات

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تفوقت نور الشربيني بصعوبة بنتيجة 3-2 على الأمريكية أوليفيا ويفر في مباراة استمرت 71 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط: 7-11 و11-5 و6-11 و11-5 و11-5، إذ قلبت نور تأخرها بنتيجة 2-1 لفوز 3-2.

ووصلت نور للنهائي للمرة التاسعة على التوالي، حيث تأمل في حصد اللقب الثامن لمعادلة الرقم القياسي والمسجل باسم الماليزية نيكول ديفيد برصيد 8 ألقاب.

كما تسعى الشربيني للفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي لتصبح صاحبة أطول سلسلة انتصارات متتالية باللقب في تاريخ البطولة.

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وفي ثاني المباريات وخلال 94 دقيقة تفوقت نوران جوهر على هانيا الحمامي بنتيجة 3-1.

وفاز هانيا بالشوط الأول 14-12 بينما سيطرت نوران على الأشواط الثلاثة المتبقية بنتائج 11-2 و11-5 و11-7.

وتأهلت نوران للنهائي للمرة الرابعة على التوالي حيث ستواجه نور الشربيني، وفي الـ 3 نسخ الماضية فازت نور باللقب.

ولا تزال نوران تبحث عن لقبها الأول في بطولة العالم.

وسيظل اللقب مصريا للموسم التاسع على التوالي، حيث حققت نور اللقب 7 مرات ورنيم الوليلي اللقب مرة في 2017.

وسيقام نهائي السيدات اليوم السبت في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

رجال

وفي مفاجأة كبرى ودع علي فرج لاعب وادي دجلة البطولة من نصف النهائي بالخسارة من البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1.

وانتصر إلياس بنتائج أشواط: 11-5 و11-8 و7-11 و11-7.

فرج حامل لقب النسخ الـ 3 الماضية خاض الموسم الجاري 12 بطولة وصل للنهائي في 11 منها، ويغيب عن نهائي بطولة العالم.

ولأول مرة يتأهل لاعب من أمريكا الجنوبية لنهائي بطولة العالم.

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وبآخر مواجهات نصف النهائي انتصر مصطفى عسل بصعوبة على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 83 دقيقة.

وتفوق عسل في أول شوطين وعاد كول في النتيجة وحسم عسل تأهله للنهائي لأول مرة في الشوط الفاصل.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-7 و11-6 و8-11 و3-11 و12-10.

ويشارك عسل لأول مرة في نهائي بطولة العالم بعدما توقف مشواره في آخر نسختين عند نصف النهائي.

وحال توج عسل باللقب ستصبح مصر الأكثر تتويجا في تاريخ منافسات الرجال برصيد 15 لقبا متفوقة على باكستان صاحبة الـ 14 لقبا.

وسيقام نهائي الرجال اليوم السبت بعد نهاية مباراة السيدات مباشرة، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

اسكواش نور الشربيني نوران جوهر مصطفى عسل بطولة العالم للاسكواش
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