تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا

تعادل نابولي مع فيورنتينا في افتتاح الجولة 37 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب أرتميو فرانكي.

ويتنافس الفريقان على مقعد المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وظل فيورنتينا ثامنا برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة مع أتالانتا فيما ظل نابولي حامل اللقب تاسعا برصيد 52 نقطة.

ولم يحقق البارتينوبي الفوز في آخر 6 مباريات بالدوري الإيطالي بتحقيق 4 تعادلات وهزيمتين.

وتقدم نابولي عن طريق أمير رحماني في الدقيقة 8.

وقلب الفيولا الطاولة خلال دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق كريستيانو بيراجي ومبالا نزولا في 40 و42.

وسجل خيفتشيا كفاراستخيليا هدف التعادل في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وألغت تقنية الفيديو ركلة جزاء تحصل عليها أندريا بيلوتي في الدقيقة 80 لصالح فيورنتينا.

وسيلتقي فيورنتينا في الجولة الأخيرة يوم الأحد 26 مايو مع كالياري، ولديه لقاء آخر يخوضه ضد أتالانتا يوم 2 يونيو والذي تأجل من قبل بسبب وفاة جو باروني المدير التنفيذي للنادي.

فيما يختتم نابولي موسمه المخيب بلقاء ليتشي على ملعبه دييجو أرماندو مارادونا.

video:1