قائمة أوكرانيا - بقيادة المخضرم يارمولينكو.. لونين ومودريك ضمن 26 لاعبا في يورو 2024

أعلن سيرخي ريبروف المدير الفني لـ منتخب أوكرانيا قائمة مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في يورو 2024.

وتواجد على رأس القائمة كل من أندري لونين حارس ريال مدريد وميخايلو مودريك أغلى لاعب أوكراني في التاريخ بقيمة 80 مليون يورو ولاعب تشيلسي الإنجليزي.

وظهر اسم أندري يارمولينكو اللاعب الأكثر خبرة وصاحب الـ 116 مباراة دولية، ويحتاج المخضرم صاحب الـ 34 هدفين لمعادلة أسطورة أوكرانيا أندري شيفينكو في صدارة ترتيب هدافي بلاده.

بالإضافة إلى أولكسندر زينتشينكو ظهير أيسر أرسنال.

وهيمنت الاختيارات المحلية على القائمة برصيد 14 لاعبا من الدوري الأوكراني، بواقع 6 من دينامو كييف و6 من شاختار دونتسك ولاعب من بوليسا زيهاتومير وآخر من دينبرو.

ويتواجد أرتيم دوفبيك هداف الدوري الإسباني مع جيرونا وصاحب الـ 20 هدفا في القائمة.

وجاءت قائمة أوكرانيا في يورو 2024

حراسة المرمى: هيورهي بوشهان (دينامو كييف) – أناتولي تروبين (بنفيكا البرتغالي) – أندري لونين (ريال مدريد الإسباني).

الدفاع: يوخيم كونوبليا (شاختار دونتسك) – بوهدان ميخايليشينكو (بوليسا زيهاتومير) – ماكسيم تالوفيروف (لاسك لينس النمساوي) – إيليا زاباريني (بورنموث الإنجليزي) – فيتالي ميكولينكو (إيفرتون الإنجليزي) – أولكسندر زينتشينكو (أرسنال الإنجليزي) - فاليري بوندار (شاختار دونتسك) – ميكولا ماتفيينكو (شاختار دونتسك) – أولكسندر تايمشيك (دينامو كييف) – أوليكسندر سفاتوك (دينبرو).

الوسط: سيرخي سيدورشيك (ويسترلو البلجيكي) – تاراس ستيبانينكو (شاختار دونتسك) – فولوديمير برازكو (دينامو كييف) – فيكتور تسيهانكوف (جيرونا الإسباني) – ميكولا شابارينكو (دينامو كييف) – هيورهي سوداكوف (شاختار دونتسك).

الهجوم: أندري يارمولينكو (دينامو كييف) – رومان يارمنتشوك (فالنسيا الإسباني) – ميخايلو مودريك (تشيلسي الإنجليزي) – أرتيم دوفبيك (جيرونا الإسباني) – أوليكسندر زوبكوف (شاختار دونتسك) – فالديسلاف فانات (دينامو كييف).

وسيخوض المنتخب الأزرق والأصفر 3 وديات قبل يورو 2024، حيث سيواجه ألمانيا وبولندا ومولدوفا وديا أيام 3 و7 و11 يونيو على الترتيب.

ثم يشارك في البطولة بالمجموعة الخامسة مع بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

وستكون تلك البطولة الرابعة تواليا لأوكرانيا في الأولمبياد، ووصلت في النسخة الماضية لربع النهائي.

وتأهلت أوكرانيا عن طريق الملحق بالفوز على أيسلندا في النهائي بعد حلت في المركز الثالث خلف إنجلترا وإيطاليا.