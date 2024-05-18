نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم

"ربما يكون أفضل مدافع في قارة إفريقيا حاليا". هكذا بدأ تقرير موقع فوت ميركاتو الفرنسي حديثه عن اهتمام ناديين أوروبيين بضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي.

"قوي في الرقابة وسريع ويلعب الكرة بأريحية".. هكذا أكمل قبل أن يكشف أن مدافع الأهلي على رادار جالاتا سراي التركي وموناكو الفرنسي.

ويشارك الفريقان في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، حيث حسم موناكو مقعده المباشر من الدوري الفرنسي، بينما سيتأهل جالاتا سراي للملحق في أسوأ الظروف.

ورصد التقرير أن عبد المنعم غير وكيله مؤخرا سعيا وراء مغامرة جديدة في أوروبا.

التقرير واصل وصف عبد المنعم بـ "المدافع المصري الشاب الذي صار مرجعية في مركزه، يلعب في الأهلي النادي المصري الكبير ومنتخب مصر برصيد 25 مباراة دولية، ويتواجد في المستوى الأعلى منذ 2020 داخل البطولة المصرية".

كما رصد التقرير إلقاء الضوء على عبد المنعم خلال كأس أمم إفريقيا 2021 حيث كان من أهم عناصر حصد المركز الثاني في تلك المسابقة.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما يخوض مع الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وحسم عبد المنعم بطولة الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، بهدف التعادل الذي سجله في المغرب، بعد أن فاز الأهلي ذهابا 2-1.