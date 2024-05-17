مران الزمالك - شيكابالا والزناري يواصلان التأهيل

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى الزناري ثنائي الزمالك التأهيل في مران الزمالك اليوم الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المقرر في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة ، في نهائي الكونفدرالية.

وخاض الفريق مرانه على ملعب النادي، وبدأ بفقرة بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال، وخاض خلالها اللاعبون تدريبات متنوعة بناء على البرنامج الموضوع للفريق.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، شهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية لتنفيذها في المباراة المقبلة.

وفي ختام التدريب خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

وواصل شيكابالا ومصطفى الزناري خوض التدريبات التأهيلية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وحرص مجلس إدارة الزمالك على مؤازرة الفريق بتواجد حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على كرة القدم.

واطمئن أعضاء مجلس الإدارة على استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام نهضة بركان.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة من أجل حصد لقب الكونفدرالية للمرة الثانية بعد نسخة 2019.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي في نهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.