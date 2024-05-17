رئيس منتخب السويس يعلن عبر في الجول فتح باب التبرعات للنادي لأجل التأهل للممتاز

الجمعة، 17 مايو 2024 - 23:35

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية

أعلن أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس فتح التبرع للنادي من أجل الصعود للدوري المصري الممتاز.

وأجرت الجماهير من قبل حملتي للتبرعات لمساعدة الفريق الذي وصل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وقال رئيس نادي منتخب السويس لـ FilGoal.com: "قررنا فتح باب التبرع للنادي عقب حملة الجماهير بعد الوصول لدورة الترقي".

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وأضاف "الفريق يعيش أزمة مالية طاحنة والجماهير قادت حملة التبرع مرتين على التوالي".

وأكمل "لابد من التكاتف للصعود إلى الدوري الممتاز لأنه سيجلب الدعم المادي للنادي".

وأوضح "الحملة سيكون اسمها: السويس فوق الجميع، والنادي يسعى لتنمية موارده باستغلال أرض النادي القديمة، لأن حاليا ليست لدينا موارد سوى محلات وبعض الأنشطة".

وقرر النادي استقبال المتبرعين بدءا من الحادية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساءً بشكل يومي.

May be an image of ‎text that says '‎نادى منتخب السويس بناء علي المقترح المقدم من السيد الاستاذ احمد/ خشانه عضو مجلس الشيوخ وامين عام حزب مستقبل وطن بالسويس بشان دعم لتنمية موارد النادي من شعب السويس لمؤازرة لمؤ ازرة نادي منتخب السويس لخوضه الدورة الرباعية المو هلة للصعود للدوري الممتاز قرر نادي منتخب السويس انه سيتم استقبال محبي وشعب السويس لتبر عهم بالنادي من الساعة الحادية عشر صباحاً حتي الحادية عشر مساءُ بمقر النادي متمنيين لنادينا الحبيب دوام التوفيق والتقدم وتحقيق امال شعب وجماهير السويس عودة ناديهم الي مكانة الطبيعي للدوري الممتاز تاسي ١٩٣٣ رئيس مجلس الادارة اسامة الموشي‎'‎

وجاءت مواعيد الجولات وترتيب المباريات كالآتي:

الجولة الأولى يوم 22 مايو

الترسانة مع حرس الحدود

سبورتنج مع منتخب السويس

الجولة الثانية 2 يونيو

حرس الحدود مع سبورتنج

منتخب السويس مع الترسانة

الجولة الثالثة 7 يونيو

الترسانة مع سبورتنج

حرس الحدود مع منتخب السويس

الجولة الرابعة 12 يونيو

سبورتنج مع الترسانة

منتخب السويس مع حرس الحدود

الجولة الخامسة 20 يونيو

حرس الحدود مع الترسانة

منتخب السويس مع سبورتنج

الجولة السادسة 26 يونيو

سبورتنج مع حرس الحدود

الترسانة مع منتخب السويس

منتخب السويس الدرجة الثانية
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