رئيس منتخب السويس يعلن عبر في الجول فتح باب التبرعات للنادي لأجل التأهل للممتاز

أعلن أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس فتح التبرع للنادي من أجل الصعود للدوري المصري الممتاز.

وأجرت الجماهير من قبل حملتي للتبرعات لمساعدة الفريق الذي وصل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وقال رئيس نادي منتخب السويس لـ FilGoal.com: "قررنا فتح باب التبرع للنادي عقب حملة الجماهير بعد الوصول لدورة الترقي".

وأضاف "الفريق يعيش أزمة مالية طاحنة والجماهير قادت حملة التبرع مرتين على التوالي".

وأكمل "لابد من التكاتف للصعود إلى الدوري الممتاز لأنه سيجلب الدعم المادي للنادي".

وأوضح "الحملة سيكون اسمها: السويس فوق الجميع، والنادي يسعى لتنمية موارده باستغلال أرض النادي القديمة، لأن حاليا ليست لدينا موارد سوى محلات وبعض الأنشطة".

وقرر النادي استقبال المتبرعين بدءا من الحادية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساءً بشكل يومي.

وجاءت مواعيد الجولات وترتيب المباريات كالآتي:

الجولة الأولى يوم 22 مايو الترسانة مع حرس الحدود سبورتنج مع منتخب السويس الجولة الثانية 2 يونيو حرس الحدود مع سبورتنج منتخب السويس مع الترسانة الجولة الثالثة 7 يونيو الترسانة مع سبورتنج حرس الحدود مع منتخب السويس الجولة الرابعة 12 يونيو سبورتنج مع الترسانة منتخب السويس مع حرس الحدود الجولة الخامسة 20 يونيو