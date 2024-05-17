الزمالك يكشف حقيقة الإعلان عن اختبارات الناشئين

أصدر نادي الزمالك توضيحا بشأن الإعلانات الترويجية التي انتشرت مؤخرا بشأن بدء اختبارات الناشئين بالنادي الأبيض.

وجاء ما نشره الزمالك كالتالي:

تُعلن قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة محمد حلمي عن عدم إجراء أي اختبارات خاصة بالناشئين أو البراعم في الفترة الحالية، وأن البعض حاول الزج باسم نادي الزمالك في اختبارات ليس علاقة للنادي بها.

ويُهيب نادي الزمالك الجميع بأن الاختبارات الخاصة بالناشئين والبراعم في حالة إقامتها سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية للنادي.

وسيكون هناك تحرك قانوني تجاه الذين قاموا خلال الأيام الحالية بالزج بأسم الزمالك وشعاره في اختبارات ليس للنادي بها أي صلة سواء من قريب أو بعيد.

وكان الأهلي قد أعلن عن موعد بدء اختباراته، التي ستنطلق يوم 25 مايو.

ويتم طرح استمارات اختبارات النادي الأحمر يوم 20 مايو.