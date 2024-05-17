كرة يد - في الرمق الأخير.. الأهلي يحسم أولى جولات النهائي بالفوز على الزمالك

في مباراة افتتاحية مثيرة، تغلب الأهلي على الزمالك في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري كرة اليد.

وحسم الأحمر أولى المباريات بنتيجة 26-25 في الثواني الأخيرة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 18-14.

وشهدت المباراة طرد عمر الفولي لاعب الأبيض في شوطها الثاني.

وأخيرا عند 23-23 وقع التعادل الأول منذ أن كانت النتيجة 6-6 في الشوط الأول.

واستمر تبادل النقاط إلى أن كسر الأهلي حالة التعادل بآخر نقطة.

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وتقام مباريات السلسلة على صالة حسن مصطفى.

وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:

المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو

المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو

المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو

ويلعب فريقا سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.