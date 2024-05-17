كرة يد - في الرمق الأخير.. الأهلي يحسم أولى جولات النهائي بالفوز على الزمالك
الجمعة، 17 مايو 2024 - 22:51
كتب : FilGoal
في مباراة افتتاحية مثيرة، تغلب الأهلي على الزمالك في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري كرة اليد.
وحسم الأحمر أولى المباريات بنتيجة 26-25 في الثواني الأخيرة.
وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 18-14.
وشهدت المباراة طرد عمر الفولي لاعب الأبيض في شوطها الثاني.
وأخيرا عند 23-23 وقع التعادل الأول منذ أن كانت النتيجة 6-6 في الشوط الأول.
واستمر تبادل النقاط إلى أن كسر الأهلي حالة التعادل بآخر نقطة.
وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.
وتقام مباريات السلسلة على صالة حسن مصطفى.
وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:
المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو
المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو
المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو
ويلعب فريقا سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.
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