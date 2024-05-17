عودة طارق حامد في تعادل ضمك مع الفيحاء بالدوري السعودي
الجمعة، 17 مايو 2024 - 21:37
كتب : FilGoal
عاد طارق حامد للمشاركة في المباريات بقميص ضمك بعد تعافيه من الإصابة خلال مواجهة الفيحاء في الجولة 32 من الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : ضمك
وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين.
وغاب لاعب منتخب مصر عن اللقاءات الـ 3 الماضية بسبب الإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية (وهي عضلة موجودة في عمق منطقة الأرداف).
وكانت بعض التقارير أشارت لنهاية موسم طارق حامد بسبب الإصابة في مطلع الشهر الجاري.
وشارك طارق في المباراة رقم 20 له مع الفريق الموسم الجاري في الدوري السعودي.
وتقدم الفيحاء في الشوط الأول في الدقيقة 42 عن طريق فاشون سكالا من علامة الجزاء.
هدددددف!⚽
ساكالا يسجل أول أهداف الفيحاء من علامة الجزاء 🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/gBmrqOySPB— SSC (@ssc_sports) May 17, 2024
وسجل رمزي صولان في الدقيقة 80 هدف التعادل لفارس الجنوب.
هدددددف!⚽
رمزي صولان يسجل التعادل لـ ضمك 🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/egvPea3sa1— SSC (@ssc_sports) May 17, 2024
وظل ضمك في المركز العاشر برصيد 40 نقطة ودون فوز في آخر 4 جولات.
بينما ارتقى الفيحاء للمركز السابع برصيد 43 قبل جولتين على النهاية.