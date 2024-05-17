عودة طارق حامد في تعادل ضمك مع الفيحاء بالدوري السعودي

الجمعة، 17 مايو 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك - الفيحاء

عاد طارق حامد للمشاركة في المباريات بقميص ضمك بعد تعافيه من الإصابة خلال مواجهة الفيحاء في الجولة 32 من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وغاب لاعب منتخب مصر عن اللقاءات الـ 3 الماضية بسبب الإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية (وهي عضلة موجودة في عمق منطقة الأرداف).

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وكانت بعض التقارير أشارت لنهاية موسم طارق حامد بسبب الإصابة في مطلع الشهر الجاري.

وشارك طارق في المباراة رقم 20 له مع الفريق الموسم الجاري في الدوري السعودي.

وتقدم الفيحاء في الشوط الأول في الدقيقة 42 عن طريق فاشون سكالا من علامة الجزاء.

وسجل رمزي صولان في الدقيقة 80 هدف التعادل لفارس الجنوب.

وظل ضمك في المركز العاشر برصيد 40 نقطة ودون فوز في آخر 4 جولات.

بينما ارتقى الفيحاء للمركز السابع برصيد 43 قبل جولتين على النهاية.

طارق حامد الدوري السعودي الفيحاء ضمك
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