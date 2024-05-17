كرة طائرة - تاتيانا: لذلك فضلت البقاء في الأهلي على العروض الأخرى

أبدت تاتيانا بوكان لاعبة الأهلي للكرة الطائرة سعادتها بتجديد تعاقدها مع الفريق لموسم إضافي.

وقالت تاتيانا في تصريحاتها للموقع الرسمي للنادي: "سأبذل أقصى جهد رفقة زميلاتي بالفريق لحصد الألقاب الموسم المقبل".

وأضافت "المفاوضات بدأت منذ شهرين ولكني فضلت تأجيل التوقيع إلى نهاية الموسم حتى أستطيع التركيز في نهائي الدوري والكأس وإفريقيا".

وأوضحت "كنت أملك عروضًا أخرى ولكني فضلت البقاء مع الفريق لمواصلة حصد الألقاب".

وأكملت "أحببت الأجواء في النادي وتأقلمت بسرعة وتقربت كثيرًا من زميلاتي، ونجحنا في التتويج بثلاثة ألقاب، لذلك عندما عرض عليَّ النادي التجديد وافقت على البقاء، ولم أتردد في التجديد لموسم إضافي وسعيدة جدًّا بهذه الثقة وبالبقاء مع الأهلي".

وواصلت تاتيانا "بدايتي مع الفريق كانت صعبة، ومنذ يناير تغير كل شيء، نجحت في التأقلم مع الأجواء وشعرت أنني جزء من عائلة كبيرة، كان الوضع مختلفًا عن البداية، لقد استمتعت الموسم الماضي وأتمنى مواصلة الإنجازات".

وتابعت "من الأسباب التي دفعتني إلى تجديد عقدي خسارة بطولة إفريقيا في نهاية الموسم، على الرغم من التتويج بثلاثة ألقاب، ولكنني لا أحب الخسارة نهائيًّا، لذلك هناك مهمة لم تكتمل بالنسبة إليَّ، سنعود أقوى الموسم المقبل وسنقاتل من أجل تحقيق كل البطولات".

‎واختتمت "أشكر جماهير الأهلي على دعمها للفريق ومساندتنا منذ بداية الموسم حتى آخر مباراة، وفي الموسم المقبل سنقدم كل ما لدينا لتحقيق كل البطولات والوفاء بوعدنا للجماهير".

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد تاتيانا بوكان لموسم واحد للاستمرار مع فريق الطائرة سيدات.

وأوضح خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي أن تجديد عقد تاتيانا يأتي لدعم استقرار الفريق، والحفاظ على عناصر الخبرة فيه، وتوفير متطلبات الجهاز الفني بقيادة إبراهيم فخر الدين؛ من أجل مواصلة حصد البطولات.

وشدد مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، يحرص دائمًا على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة؛ لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العوضي أن تاتيانا قدمت موسما جيدا مع الفريق، وأثبتت قدراتها بعد المساهمة في التتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي.

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وخسر الأهلي لقب بطولة إفريقيا للسيدات أمام الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

وسبق أن أعلنت بوكان عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "أنا في إنتظار الموسم المقبل بفارغ الصبر وأتطلع لذلك".

وجاء ذلك ردا على خبر استمرارها الموسم المقبل في مصر.

وكانت تانيا بوكان أحد أبرز لاعبات الأهلي في الموسم الماضي وساهمت بقوة في التتويج بالثلاثية المحلية.

واستعاد الأهلي لقب كأس مصر إلى خزائنه من جديد بعد فقدانه الموسم الماضي لصالح الزمالك.