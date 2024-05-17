انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى
الجمعة، 17 مايو 2024 - 21:03
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي والزمالك في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري كرة اليد.
وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.
وتقام مباريات السلسلة على صالة حسن مصطفى.
وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:
المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو
المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو
المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو
وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.
ويلعب فريقا سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.
------
نهاية المباراة بانتصار خاطف للأحمر
26-25 للأهلي
25-25
24-24
23-23.. التعادل الأول منذ 6-6
23-22
22-20 للزمالك
طرد عمر الفولي لاعب الزمالك
19-16 للزمالك
نهاية الشوط الأول: الأهلي 14-18 الزمالك
16-13
16-12
15-12
15-11
10-6
8-6 للزمالك
6-6
5-4 للأهلي
4-4
4-3
4-2 للأهلي
1-1
1-0 للزمالك
بداية المباراة