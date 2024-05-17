انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى

الجمعة، 17 مايو 2024 - 21:03

كتب : FilGoal

أحمد سيسا - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

يلتقي الأهلي والزمالك في المباراة الأولى لسلسلة نهائي دوري كرة اليد.

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وتقام مباريات السلسلة على صالة حسن مصطفى.

وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:

المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو

المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو

المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

ويلعب فريقا سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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نهاية المباراة بانتصار خاطف للأحمر

26-25 للأهلي

25-25

24-24

23-23.. التعادل الأول منذ 6-6

23-22

22-20 للزمالك

طرد عمر الفولي لاعب الزمالك

19-16 للزمالك

نهاية الشوط الأول: الأهلي 14-18 الزمالك

16-13

16-12

15-12

15-11

10-6

8-6 للزمالك

6-6

5-4 للأهلي

4-4

4-3

4-2 للأهلي

1-1

1-0 للزمالك

بداية المباراة

الزمالك كرة يد الأهلي كرة يد
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