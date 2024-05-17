انتهت دربي الرياض - النصر (1)-(1) الهلال.. تعادل قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الهلال في الجولة 32 من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 89 نقطة ودون خسارة حتى الآن.

فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 77 نقطة وحسم مقعده بشكل رسمي.

وسيلتقي الفريقان مجددا بنهاية الموسم في نهائي كأس خادم الحرمين في 31 مايو الجاري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+10: جوووول ميتروفيتش يسجل هدف التعادل بكل قوة من علامة الجزاء.

ق 90+7: الحكم يحتسب ركلة جزاء على ساديو ماني

ق 80: ماذا أهدرت يا رونالدو!!

ق 74: أوسبينا يتألق

ق 60: بونو يتألق ويحول فرصة النصر لركنية.

ق 53: سيرجي يهدر التعادل برأسية جاءت في الشباك الخارجية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: رونالدو يهدر بغرابة

ق 25: بطاقة صفراء أولى لكنو بعد عرقلة أوتافيو في منتصف الملعب

ق 10: عرضية أوتافيو وتسديدة رونالدو من لمسة واحدة تجاور قائم الهلال الأيمن

ق 1: جوووووول أووووول بعد 24 ثانية

بداية اللقاء