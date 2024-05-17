تشكيل دربي الرياض - رونالدو وماني يقودان النصر.. وميتروفيتش في هجوم الهلال

يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مواجهة الهلال في الجولة 32 من الدوري السعودي.

في المقابل يبدأ ألكسندر ميتروفيتش في هجوم الهلال بطل الدوري والذي حسمه منذ الجولة الماضية.

ويقام اللقاء في الأول بارك ويبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل النصر:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – إيمريك لابورت – إليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو مونتيرو

الهجوم: أيمن يحيى – كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي - علي البليهي – محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز – محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 89 نقطة ودون خسارة حتى الآن.

فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 77 نقطة وحسم مقعده بشكل رسمي.

وسيلتقي الفريقان مجددا بنهاية الموسم في نهائي كأس خادم الحرمين في 31 مايو الجاري.