باريس 2024 - اللجنة الأولمبية المصرية تعلن زيادة القيمة المالية للفائزين بذهبية

أعلن ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية زيادة القيمة المالية للفائزين بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وارتفعت قيمة الجوائز المالية للفائز بالذهبية في الأولمبياد المقبلة لـ 5 ملايين جنيه مصري.

ويأتي ذلك بعد قرار أشرف صبحي وزير الرياضة برفع قيمة الجائزة إلى 4 ملايين جنيه مؤخرا.

وقال ياسر إدريس إن قرار زيادة قيمة مكافأة الميدالية الذهبية جاء من أجل دعم اللاعبين ورفع الحافز للجميع قبل المنافسات والحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024 بواقع 141 لاعب ولاعبة في 21 رياضة حتى الآن، لتصبح مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبيه إلى أولمبياد باريس 2024.

وما زال عدد المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 مرشحا للزيادة في أكثر من اتحاد رشياضي حيث ما زال باب التأهل مفتوحا من خلال المشاركة في البطولات المستمرة حتى الآن ويشارك فيها أبطال مصر فهناك من تأكد مشاركته وآخر ما زال ينافس على بطاقة الأولمبياد.

ويواصل اللاعبون المصريون خوض المنافسات الرسمية مع إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الوصول إلى الجاهزية التامة فنيا وبدنيا على الشكل الأمثل استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بهدف تحقيق الإنجاز الأكبر وحصد أكبر عدد ميداليات أولمبية في تاريخ مصر.

وحصدت مصر 38 ميدالية أولمبية عبر تاريخها بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية.

وفي أولمبياد طوكيو 2020 حققت مصر 6 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات لتحقق أفضل مشاركة في تاريخها.