كرة طائرة - الأهلي يجدد تعاقد تاتيانا بوكان

الجمعة، 17 مايو 2024 - 18:03

كتب : حسام نور الدين

تاتيانا بوكان - الأهلي طائرة سيدات

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد تاتيانا بوكان لموسم واحد للاستمرار مع فريق الطائرة سيدات.

وأوضح خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي أن تجديد عقد تاتيانا يأتي لدعم استقرار الفريق، والحفاظ على عناصر الخبرة فيه، وتوفير متطلبات الجهاز الفني بقيادة إبراهيم فخر الدين؛ من أجل مواصلة حصد البطولات.

وشدد مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، يحرص دائمًا على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة؛ لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف العوضي أن تاتيانا قدمت موسما جيدا مع الفريق، وأثبتت قدراتها بعد المساهمة في التتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي.

وخسر الأهلي لقب بطولة إفريقيا للسيدات أمام الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

وسبق أن أعلنت بوكان عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "أنا في إنتظار الموسم المقبل بفارغ الصبر وأتطلع لذلك".

وجاء ذلك ردا على خبر استمرارها الموسم المقبل في مصر.

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وكانت تانيا بوكان أحد أبرز لاعبات الأهلي في الموسم الماضي وساهمت بقوة في التتويج بالثلاثية المحلية.

واستعاد الأهلي لقب كأس مصر إلى خزائنه من جديد بعد فقدانه الموسم الماضي لصالح الزمالك.

طائرة الأهلي تاتيانا بوكان
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