الكشف عن تفاصيل اجتماع مودريتش مع ريال مدريد

الجمعة، 17 مايو 2024 - 17:01

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

يبدو أن هناك تحول مفاجئ في مصير لوكا مودريتش مع فريقه ريال مدريد.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

فبعد أيام من القول بإن اللاعب الكرواتي سيغادر الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية تعاقده فهو الآن قد يواصل مسيرته داخل أسوار ملعب سانتياجو برنابيو.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة أن مودريتش لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بل يود الاستمرار في صفوفه.

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ومقابل تحقيق تلك الرغبة فاللاعب صاحب الـ38 عاما لا يمانع تخفيض راتبه والقبول بدور ثانوي مع الفريق من أجل الاستمرار.

وأوضح التقرير أن قائد منتخب كرواتيا أبلغ إدارة ناديه خلال أحد الاجتماعات أنه يرغب في الاعتزال في صفوف النادي.

ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ عام 2012 حينما انضم إليه قادما من توتنام.

وخاض لوكا 531 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالهم 39 هدفا وصنع 86 آخرين.

ريال مدريد مودريتش
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