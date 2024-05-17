سكاي: سلوت يوقع على عقود تدريب ليفربول

الجمعة، 17 مايو 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

ارني سلوت مدرب فينورد المرشح لـ ليفربول

وقع آرني سلوت المدير الفني لـ فينورد على عقود تدريب ليفربول ليتولى مسؤولية الفريق الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يأتي سلوت لخلافة يورجن كلوب المدير الفني الألماني الحالي لليفربول.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس عن طريق فابريزيو رومانو الصحفي الشهير أن المدير الفني الهولندي وقع على عقود تدريبه لليفربول بالفعل.

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وذكرت الشبكة أن النادي الإنجليزي سيعلن ذلك لاحقا وينقص فقط استخراج تصريح العمل لبعض أفراد طاقمه الفني.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق عن المبلغ التعويضي الذي سيدفعه ليفربول إلى نظيره فينورد من أجل التعاقد مع سلوت.

وحسب الشبكة فإن ليفربول سيدفع مبلغ يتراوح بين 13-15 مليون يورو لصالح النادي الهولندي للسماح لسلوت بالرحيل.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع ميلغ تعويضي.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

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