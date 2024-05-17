مؤتمر جوارديولا: نود أن نتقدم على وست هام بثلاثية.. وأتذكر كلمات الناس بعدم تتويجي بالدوري

يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي في أن يتقدم فريقه على وست هام 3-0 في أول 10 دقائق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه وست هام في الجولة الأخيرة في لقاء حسم الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الفريق سيحصل على التقدير في حال التتويج ببطولة الدوري بالتأكيد".

وأضاف "لا أستطيع تأكيد أن الموسم الحالي هو أكثر صعوبة للفوز به بسبب إصابات اللاعبين مثل كيفين دي بروين".

وأكمل "سنرى مدى جاهزية دي بروين بعد إصابته في المباراة الماضية ضد توتنام".

وتابع "حتى لو لم نفز باللقب، فإن اللاعبين كانوا على ما يرام في هذه الفترة، ما زلنا هنا معا لن يتغير شيء".

وواصل "أتذكر الناس قالوا لا يمكنك الفوز بالدوري الإنجليزي، ولكن منذ ذلك الحين نسيت هذه الأشياء، هذا جزء من هذه العملية، كل الكلمات أعطتني الطاقة".

وشدد "في كرة القدم عليك أن تستمد الطاقة من داخلك وتقول حسنا، سنثبت أنك مخطئ".

وأنهى حديثه قائلا: "نود أن نتقدم في النتيجة ضد وست هام 3-0 بعد 10 دقائق لكن هذا لن يحدث، لدي شعور بأن الأمر سيكون مثل أستون فيلا في عام 2022، نحن مستعدون، لاعبو فريقي لن يستسلموا أبدا".

ويحتل سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، ويأتي خلفه منافسه المباشر أرسنال برصيد 86 نقطة.

بينما يأتي وست هام في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.