رئيس نابولي يكشف حقيقة التفاوض مع كونتي

كشف أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نبولي عن حقيقة التفاوض مع أنطونيو كونتي للتدريب الفريق الموسم المقبل.

ولم يتولى كونتي مسؤولية تدريب أي فريق خلال الموسم الحالي.

وقال دي لاورنتيس لموقع كالتشيو ميركاتو: "أنتم تتحدثون عن المفاوضات مع كونتي، لم أذكر أي شيء من قبل".

وأضاف "لقد كان موضوع في شهر نوفمبر الماضي، يبدو أن هناك رجلا واحدا فقط يمكنه أن يقود نابولي إلى المستوى الأعلى، لكن هذا ليس هو الحال، هذا كل شيء".

ويتولى فرانشيسكو كالزونا تدريب الفريق الجنوبي في الوقت الحالي بشكل مؤقت إذ سيعود إلى منتخب سلوفاكيا كما كان.

وعين نابولي 3 مدربين خلال الموسم الجاري وكان أولهم الفرنسي رودي جارسيا ثم الإيطالي والتر ماتزاري والآن كالزونا.

ويقدم نابولي موسما سيئا ويحتل الآن المركز التاسع برصيد 51 نقطة، وإذا أنهى الدوري في هذا المركز فلن يتأهل إلى أي بطولة أوروبية خلال الموسم القادم.

وكان نابولي قد توج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي تحت قيادة لوتشيانو سباليتي قبل أن يرحل بسبب خلافات مع دي لاورنتيس.

وعلى الجانب الآخر لم يدرب كونتي أي فريق بعد تجربته الأخيرة مع توتنام.