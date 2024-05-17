هيرينفين الهولندي يعلن تعيين فان بيرسي كمدير فني للفريق

أعلن نادي هيرينفين الهولندي تعيين روبن فان بيرسي كمدير فني للفريق على الفور دون الانتظار لانتهاء الموسم.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع المدير الفني الهولندي.

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى له على مستوى الفرق الأولى، فمن قبل كان يدرب الفئات السنية المختلفة لفينورد.

وتواجد فان بيرسي في الجهاز الفني للفريق الأول لفينورد مع آرني سلوت الذي يقترب من تدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب.

وخلال تواجده في الطاقم الفني لسلوت توج ببطولة الدوري الهولندي موسم 2022-2023.

وفي التجربة الأخيرة لفان بيرسي مع فينورد تحت 18 عاما خاض 37 مباراة وفاز 19 مباراة وتعادل في 6 وخسر 12 مباراة.

ولعب صاحب الـ40 عاما من قبل في فينورد وأرسنال ومانشستر يونايتد وفنربخشة، وأنهى مسيرته في فريق طفولته فينورد قبل أن يعتزل في 2019.

وحصل كلاعب على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي عام 2012.

وفاز بنفس الجائزة مع مانشستر يونايتد موسم 2012-2013 ومع أرسنال في 2011-2012.

وتمكن من الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسم 2011-2012 برصيد 30 هدفا، والمرة الأخرى 2012-2013 سجل 26 هدفا.