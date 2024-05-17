رومانو: النني سيودع جماهير أرسنال ضد إيفرتون قبل مغادرته

الجمعة، 17 مايو 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال ضد وست هام

قرر نادي أرسنال رحيل لاعبه محمد النني بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 38 والأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فمن المقرر أن يودع الدولي المصري جماهير فريقه في ملعب الإمارات عندما يواجه إيفرتون.

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وينتهي عقد النني بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده ليرحل دون مقابل.

وليس النني فحسب، بل أيضا زميله سيدريك سواريز سيرحل عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وانضم النني إلى أرسنال عندما كان يقوده المدير الفني التاريخي آرسين فينجر في شتاء 2016 مقابل 12 ونصف مليون يورو.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى بشيكتاش التركي على سبيل الإعارة في صيف 2019.

ولعب النني 6 مباريات خلال الموسم الحالي مع أرسنال في جميع البطولات بواقع 96 دقيقة فقط، أي مباراة و6 دقائق.

ولم يسجل أو يصنع أي هدف مع أرسال الموسم الجاري.

أرسنال محمد النني الدوري الإنجليزي سيدريك سواريز
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