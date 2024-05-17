"مباراة ريال مدريد السبب".. توخيل يصدم إدارة بايرن ويرفض البقاء

الجمعة، 17 مايو 2024 - 13:06

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

رفض توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، مفاوضات إدارة الفريق البافاري لاستمراره في قيادة الفريق الموسم المقبل.

وكان إدارة بايرن وتوخيل اتفقنا في فبراير الماضي على رحيل المدرب الألماني بنهاية الموسم الجاري.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هوفنهايم في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني: "الاتفاق المبرم في فبراير عن رحيلي بنهاية الموسم لا يزال قائما.. كان هناك مناقشات ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق لذلك يبقى الأمر على هذا النحو".

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وأكمل: "مباراة ريال مدريد كانت هي الأساس للتفكير في بقائي، لن أخوض في الأسباب الفردية التي تبقى في الغرف المغلقة ولكن اتفاقنا مستمر".

وعبر توخيل عن حزنه لرحيله عن الفريق: "أنا حزين لأنني لا أحب ترك الفرق والموظفين في النادي، الجميع يعمل من أجل أن يشعرونا بالراحة".

وتحدث عن موسم بايرن: "إذا كنت تريد تحليل الموسم من جملة واحدة فيمكن القول إنه موسم بلا لقب مع بايرن وهذا ليس مرضيا".

وسرد تفاصيل الموسم: "لم نقدم أداءً جيدًا في الكأس، ونحن في المركز الثاني في الدوري رغم حصولنا على عدد من النقاط التي كانت كافية للفوز بـ9 مرات من أصل 11 بطولة دوري، ليست درجة نخجل منها".

وأكمل: "موسم دوري الأبطال كان شبه مثاليا حتى الدقيقة 87 في مواجهة ريال مدريد.. لهذه الأسباب لا أعتقد أن الامر يستحق نظرة سيئة، لدينا الحق في الخروج من الموسم ورؤوسنا مرفوعة".

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