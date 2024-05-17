سكاي: مدريد يقرر تجديد عقد كارباخال

قرر نادي ريال مدريد تجديد عقد لاعبه داني كارباخال في الفترة المقبلة والحفاظ عليه لموسم آخر.

وينتهي عقد الظهير الإسباني بنهاية الموسم المقبل.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن النادي قرر المضي قدما مع كارباخال والبقاء مع الفريق ليس فقط الموسم القادم.

وأفادت الشبكة أن النادي الملكي سيناقش بنود عقد كارباخال في الفترة المقبلة.

ويتواجد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في الفريق منذ 11 عاما إذ لعب على سبيل الإعارة في باير ليفركوزن.

وخاض كارباخال 39 مباراة رفقة ريال مدريد الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وصنع نفس العدد.

ويتفاوض أيضا ريال مدريد لتجديد عقود كل من لوكاس فاسكيز وأندري لونين مع احتمالية بقاء لوكا مودريتش وتوني كروس.

وأكدت الشبكة أن النادي الملكي يعتبر أمر تجديد عقد لونين هام للغاية في الفترة المقبلة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في ظل إصابة تيبو كورتوا.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس من قبل أن مستقبل ثنائي ريال مدريد توني كروس ومودريتش سيحسم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب رومانو فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيجتمع معهما خلال الأيام القادمة لحسم مستقبلهما.