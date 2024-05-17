تقرير: الأمور تشتعل.. لابورتا يدرس إقالة تشافي لسببين

يدرس خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إقالة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق بعد تصريحاته الأخيرة.

ويشعر لابورتا بالغضب كثيرا من المدير الفني الإسباني بسبب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عن الحالة الاقتصادية للنادي الكتالوني.

وكشف راديو RAC1 أن لابورتا يشعر بخيبة أمل كبيرة وغاضب من تشافي لسببين على وجه الخصوص.

والسبب الأول حسب الراديو هو تصريحات تشافي قبل مباراة الفريق ضد ألميريا، ويرى لابورتا أن كلمات تشافي اختلفت كثيرا عما قاله لمجلس الإدارة في اجتماع قبل الإعلان عن بقاءه في منصبه.

ويأتي السبب الآخر هو أن لابورتا غير سعيد بتشافي لأن النادي بذل مجهودا كبيرا من أجل دعم صفوف الفريق بلاعبين والمدرب لم يستفد من ذلك.

وشدد تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ديكو -المدير الرياضي- ولابورتا يشعران بالإيجابية ولكن الوضع الاقتصادي سيحدد خطط النادي ويجب أن تفهم الجماهير أن الوضع صعب جدا ومختلف عما كان الأمر منذ 25 عاما ويجب أن نتأقلم مع ذلك وهذا لا يعني أننا لن ننافس".

أما عقب المباراة فأوضح تشافي تصريحاته وقال: "لقد قلت ما أعتقده، الوضع الاقتصادي ليس الأفضل، لكننا سنظل نطمح إلى الحد الأقصى، أتطلع للموسم المقبل للفوز بالألقاب".

وأنهى حديثه "سافر معنا نائب الرئيس إلى ألميريا، لقد قلت فقط ما هو حقيقي، أننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب بطموح، لكن الوضع ليس سهلا، هذا لا يغير واقعنا".

وتغلب برشلونة على مضيفه ألميريا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة، ليقترب من حسم المركز الثاني مستغلا تعثر جيرونا للمباراة الثانية على التوالي.

ويحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بعد أن فقد أفضليته على برشلونة التي انتزعها بفوز عليه 4-2 في الجولة 34.

بعد ذلك تعادل جيرونا مع ألافيس 2-2، ثم خسر من فياريال 1-0 ليفتح المجال أمام البلوجرانا.

أما ألميريا فيحتل المركز الأخير في الدوري برصيد 17 نقطة، وقد تأكد هبوطه مبكرا.