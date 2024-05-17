الراحلون يتوالون.. ليفربول يعلن مغادرة تياجو ألكانتارا

أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد لاعب الوسط البرازيلي بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده وبالتالي سينتقل إلى فريقه الجديد في صفقة انتقال حر.

واستمر ألكانتارا مع ليفربول لمدة 4 أعوام إذ انضم من بايرن ميونيخ في صيف 2020.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى ليفربول من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

ويعاني ألكانتارا من الإصابات وخاصة في الموسم الحالي إذ لم يلعب سوى 5 دقائق فقط طوال الموسم الحالي.

وغاب ألكانتارا عن ليفربول خلال الـ4 أعوام 661 يوما بواقع 129 مباراة.

ويعني أن ألكانتارا قد غاب ما يقرب من عامين عن ليفربول أي نصف ما قضاه مع الفريق الإنجليزي.

وتوج ألكانتارا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

ولم يكن ألكانتارا هو الأول بل رحل من قبله بوقت قصير جويل ماتيب.

ويعتبر ماتيب من أوائل الصفقات التي تعاقد معها يورجن كلوب في بداية توليه تدريب ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى ليفربول قادما من شالكة دون مقابل بعد انتهاء عقده.

وتوج ماتيب مع ليفربول بالعديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي والدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مع ليفربول خلال 8 أعوام في 201 مباراة في جميع البطولات وسجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبذلك سيرحل ماتيب برفقة مدربه كلوب بنهاية الموسم لتكون نهاية حقبة مع ليفربول.

ويعاني ماتيب كثيرا من إصابة تعرض لها الموسم الحالي أبعدته حتى الآن 209 يوما بواقع 37 مباراة ولم يعد بعد.

وشارك حتى الآن في 14 مباراة في الموسم الحالي.