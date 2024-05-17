"جزء من تاريخنا للأبد".. ليفربول يعلن رحيل ماتيب

أعلن نادي ليفربول رحيل مدافعه جويل ماتيب عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد اللاعب الكاميروني بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده.

وكتب النادي الإنجليزي عبر حسابه على موقع X: "لاعب رائع وشخصية كبيرة وجزء من تاريخنا إلى الأبد".

A brilliant player, a big character and forever a part of our history 🫶 pic.twitter.com/7SkCRwqatY — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024

ويعتبر ماتيب من أوائل الصفقات التي تعاقد معها يورجن كلوب في بداية توليه تدريب ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى ليفربول قادما من شالكة دون مقابل بعد انتهاء عقده.

وتوج ماتيب مع ليفربول بالعديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي والدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مع ليفربول خلال 8 أعوام في 201 مباراة في جميع البطولات وسجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبذلك سيرحل ماتيب برفقة مدربه كلوب بنهاية الموسم لتكون نهاية حقبة مع ليفربول.

ويعاني ماتيب كثيرا من إصابة تعرض لها الموسم الحالي أبعدته حتى الآن 209 يوما بواقع 37 مباراة ولم يعد بعد.

وشارك حتى الآن في 14 مباراة في الموسم الحالي.