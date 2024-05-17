متخطيا أجويرو.. مشاركة لاعب يبلغ 14 عاما في كأس الأرجنتين

الجمعة، 17 مايو 2024 - 10:57

كتب : إسلام أحمد

ماتيو أبولونيو

شارك ماتيو أبولونيو لاعب ديبورتيفو ريستيرا ضد نيويلز أولد بويز لمدة 10 دقائق في كأس الارجنتين.

وانتصر أولد بويز على منافسه ديبورتيفو ريستيرا بهدف دون رد في دور الـ32 من كأس الأرجنتين.

وحل أبولونيو بديلا في الدقيقة 85 ولعب 5 دقائق إضافية كوقت بدل ضائع ليكون لعب 10 دقائق كاملة وهي الأولى في مسيرته.

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وكسر الجناح الأرجنتيني رقم سيرجيو أجويرو ليكون أصغر لاعب شارك في مسابقة رسمية في كرة القدم الأرجنتينية.

وولد أبولونيو في 2010 ويبلغ من العمر 14 عاما و29 يوما، بينما أجويرو كان في سن 15 عاما و35 يوما عندما خاض أول مباراة في مسيرته الكروية.

واحتفى النادي بتلك المشاركة من أبولونيو خلال تغريدة على حسابهم في موقع X.

وإذا يبدو لك أن ريستيرا يهتم كثيرا باللاعبين الصغار، فهذه المعلومة قد تكون مفاجأة.

ريستيرا شارك بتشكيل أساسي ضد أولد بويرز بمتوسط أعمار 31.5 عاما، بينما على الجانب الآخر فاللاعبين الأساسيين لأولد بويز كان متوسط أعمارهم 26.5 عاما.

سيرجيو أجويرو كأس الأرجنتين نيولز أولد بويز ماتيو أبولونيو ديبورتيفو ريستيرا
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