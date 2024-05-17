مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض

يشهد اليوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

ويلتقي الأهلي ضد الزمالك في أولى جولات Best Of 3 لتحديد بطل بطولة الدوري.

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الدوري المصري لكرة اليد

الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة على مجمع صالات حسن مصطفى في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس

الدوري السعودي

النصر × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

الاتفاق × الأخدود.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.

ضمك × الفيحاء.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 2.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × نابولي.. تقام المباراة في تمام الاسعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.