مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض
الجمعة، 17 مايو 2024 - 10:27
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 عددا من المنافسات المختلفة.
ويلتقي الأهلي ضد الزمالك في أولى جولات Best Of 3 لتحديد بطل بطولة الدوري.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا
الدوري المصري لكرة اليد
الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة على مجمع صالات حسن مصطفى في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس
الدوري السعودي
النصر × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.
الاتفاق × الأخدود.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.
ضمك × الفيحاء.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 2.
الدوري الإيطالي
فيورنتينا × نابولي.. تقام المباراة في تمام الاسعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.