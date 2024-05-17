مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض

الجمعة، 17 مايو 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - دوري المحترفين لكرة اليد

يشهد اليوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

ويلتقي الأهلي ضد الزمالك في أولى جولات Best Of 3 لتحديد بطل بطولة الدوري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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الدوري المصري لكرة اليد

الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة على مجمع صالات حسن مصطفى في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس

الدوري السعودي

النصر × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

الاتفاق × الأخدود.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.

ضمك × الفيحاء.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 2.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × نابولي.. تقام المباراة في تمام الاسعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الأهلي الزمالك كرة يد الهلال النصر الدوري السعودي
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