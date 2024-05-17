طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع

أوضح طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي استغلاله لغيابات المصري في خط الدفاع من أجل تحقيق فوز كبير.

وانتصر البنك الأهلي بنتيجة 5-2 على المصري في الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

وقال طارق مصطفى عبر أون تايم سبورتس 1: "كنا في يومنا واستغللنا فرصنا والأداء الدفاعي كان جيدا، واجتهدنا في المباريات الماضية لكن واجهنا سوء توفيق".

وأضاف "أشكر إدارة البنك الأهلي على دعمهم لي، وحاولت ترك منصبي لكنهم تمسكوا بي، وأشكر اللاعبين لأننا مررنا بحالة نفسية سلبية بعد النتائج الأخيرة، وهذا الفوز يفرق كثير مع اللاعبين، وسنبني على هذه المباراة".

وأكمل "المباريات المقبلة ستكون صعبة، وسنواجه سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقبل".

وعن استغلال مشاكل دفاع المصري أجاب: "توقعت ألا يدفع علي ماهر بكل من محمد طارق ودبش لابتعادهم عن المباريات ومشاركة حسين السيد وعمرو موسى لتعويض الغيابات واستغللنا السرعات للتفوق عليهم".

وأتم "لدينا 5-6 عناصر أساسية غابت عن المباراة بسبب الإصابات، وأتمنى التوفيق لأن في كل مباراة يتم طرد لاعب لنا، ولا أريد الحديث عن التحكيم".

video:1

ولأول مرة يستقبل المصري 5 أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ موسم 2003-04 بالهزيمة 5-1 من بلدية المحلة.

وجاء أكبر انتصارين للبنك الأهلي في تاريخه بالدوري جاءا ضد المصري 4-0 في الدور الأول و5-1 في الدور الثاني.

وتتواصل عقدة البنك الأهلي للمصري، حيث لم يفز الفريق البورسعيدي في 9 مباريات على البنك في جميع المسابقات بواقع 4 انتصارات و5 تعادلات.

وخسر المصري للمباراة الثانية على التوالي بعد مباراة بيراميدز الماضية وظل في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 22 مباراة.

فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي لـ 22 نقطة ولا زال في المركز الرابع عشر من 23 مباراة، لكنه أنهى سلسلة اللافوز عند 5 مباريات.