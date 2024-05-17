طلعت يوسف: فزنا باللقاء ضد إنبي لكن لدينا مشاكل في الأداء

أبدى طلعت يوسف المدير الفني لـ مودرن فيوتشر رضاه عن الفوز في أول مباراة له مع الفريق ضد إنبي في الجولة 23 من الدوري المصري.

وقاد يوسف الفريق في مباراته الأولى للفوز على إنبي بهدف دون رد.

وقال يوسف عبر أون تايم سبورتس 2: "واجهنا فريقا محترما له طريقة في الأداء وغيّر أسلوبه في الشوط الثاني بسبب استغلالنا للمساحات على الأطراف".

وأَضاف "فزنا باللقاء لكن لدينا مشاكل في الأداء بشكل عام، والمكسب الأكبر هو الروح التي خضنا بها المباراة وفنيا الفريق قدّم 70% من الأداء والروح مثلت 90% للفريق".

وأتم "سعيد بروح الفريق والتي سنبني عليها في الفترة المقبلة، المباريات متلاحقة وليس هناك وقت للتعديل وسنعمل في حدود المتاح وراضي جدا عن الفوز".

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سجل هدف المباراة الوحيد الكاميروني أرنولد أيبا بعد تمريرة من جوناثان نجويم في الدقيقة 90.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 30 نقطة، محققًا أول فوز له بعد 4 مباريات دون انتصار في الدوري.

وتعادل فيوتشر مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي وخسر من بيراميدز في مبارياته الـ 4 الماضية.

ويرجع فوز فيوتشر الأخير قبل مباراة اليوم إلى 18 أبريل، حين هزم فاركو 2-0.

أما إنبي فلم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 5 مباريات، وكان في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بنتيجة 5-1.

وتجمد رصيد الفريق البترولي عند 32 نقطة في المركز السابع.