مستغلا هدية جيرونا الثانية.. برشلونة يهزم ألميريا ويحكم قبضته على الوصافة

الجمعة، 17 مايو 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز - برشلونة

تغلب برشلونة على مضيفه ألميريا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

تقدم فيرمين لوبيز في الدقيقة 14 بعد تمريرة من هيكتور فورت.

وفي الدقيقة 67 تلقى لوبيز تمريرة من سيرجي روبرتو وسجل الهدف الثاني.

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وبعده أجرى تشافي تبديلين بنزول جواو فيليكس وأندرياس كريستنسن بدلا من روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي روبرتو الذي ظهر متأثرا بإصابة.

ثم في الدقيقة 73 حل الثنائي فيتور روكي وجواو كانسيلو بدلا من فيران توريس وهيكتور فورت.

وأخيرا حل أوريول روميو على حساب بيدري في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة، ليقترب من حسم المركز الثاني مستغلا تعثر جيرونا للمباراة الثانية على التوالي.

ويحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بعد أن فقد أفضليته على برشلونة التي انتزعها بفوز عليه 4-2 في الجولة 34.

بعد ذلك تعادل جيرونا مع ألافيس 2-2، ثم خسر من فياريال 1-0 ليفتح المجال أمام البلوجرانا.

أما ألميريا فيحتل المركز الأخير في الدوري برصيد 17 نقطة، وقد تأكد هبوطه مبكرا.

برشلونة الدوري الإسباني ألميريا فيرمين لوبيز
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