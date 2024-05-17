اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم

تأهلت نوران جوهر وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش 2024.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش على ملاعب نادي بالم هيلز ومتحف الحضارة.

واكتمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي، حيث يضم خماسي مصري والمقرر إقامته بمتحف الحضارة.

وإليكم مواعيد مباريات نصف النهائي والتي ستقام الجمعة

نوران جوهر x الأمريكية أوليفيا ويفير (7:30 مساء)

علي فرج x البيروفي دييجو إلياس (8:15 مساء)

نوران جوهر x هانيا الحمامي (9 مساء)

مصطفى عسل x النيوزلاندي بول كول (9:45 مساء)

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

وتوج علي فرج بلقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة.

بينما على مستوى السيدات توجت نور الشربيني باللقب في آخر خمس نسخ أقيمت.

ورفع علي فرج رصيده إلى 4 ألقاب من بطولة العالم ليتجاوز رامي عاشور ويعادل رقم عمرو شبانة كأكثر مصري تتويجا باللقب.

أما نور الشربيني فحصدت لقب بطولة العالم 7 مرات ويفصلها لقب وحيد عن معادلة إنجاز أسطورة اللعبة الماليزية نيكول دافيد.