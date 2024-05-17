محمد شريف: التعادل مع اتحاد جدة ليس سيئا

الجمعة، 17 مايو 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - اتحاد جدة

أوضح محمد شريف لاعب الخليج أن التعادل ليس سيئا ضد اتحاد جدة في الجولة 32 من الدوري السعودي.

وسجل محمد شريف هدفا خطف به نقطة التعادل أمام اتحاد جدة في غياب أحمد حجازي.

وقال شريف عبر قناة ssc السعودية: "التعادل ليس سيئا وكنا نريد الفوز ونسير بمبدأ إذا لم نفز فلابد ألا نخسر".

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وأضاف "إيفو رودريجز مرر الكرة لي بشكل جيد وتحركت بطريقة جيدة".

وأتم "أشكر جماهيرنا هم خلفنا في كل مكان وفي ظهر الفريق دائما".

ولأول مرة يسجل شريف في مباراتين متتاليتين مع الخليج في الدوري السعودي.

ورفع الدولي المصري رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثالث بترتيب هدافي فريقه بعد كل من فابيو مارتينيز وخالد ناري وكلاهما سجل 7 أهداف.

الفوز رفع رصيد الخليج لـ 37 نقطة ارتقى ظل بها في المركز الـ 11 ومبتعدا عن مراكز الهبوط.

فيما استمرت نتائج حامل اللقب السلبية باللقاء الرابع تواليا دون فوز وظل خامسا برصيد 15 نقطة.

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