محمد شريف: التعادل مع اتحاد جدة ليس سيئا

أوضح محمد شريف لاعب الخليج أن التعادل ليس سيئا ضد اتحاد جدة في الجولة 32 من الدوري السعودي.

وسجل محمد شريف هدفا خطف به نقطة التعادل أمام اتحاد جدة في غياب أحمد حجازي.

وقال شريف عبر قناة ssc السعودية: "التعادل ليس سيئا وكنا نريد الفوز ونسير بمبدأ إذا لم نفز فلابد ألا نخسر".

وأضاف "إيفو رودريجز مرر الكرة لي بشكل جيد وتحركت بطريقة جيدة".

وأتم "أشكر جماهيرنا هم خلفنا في كل مكان وفي ظهر الفريق دائما".

ولأول مرة يسجل شريف في مباراتين متتاليتين مع الخليج في الدوري السعودي.

ورفع الدولي المصري رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثالث بترتيب هدافي فريقه بعد كل من فابيو مارتينيز وخالد ناري وكلاهما سجل 7 أهداف.

لاعبو #الخليج.. محمد شريف: التعادل بالنسبة لنا جيد.. أشكر جماهيرنا وهم معنا في كل مكان . إيفو رودريغيز: نقطة تعتبر جيدة أمام بطل الدوري العام الماضي .#دوري_روشن_السعودي⁩#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ISPUoDM1Y9 — SSC (@ssc_sports) May 16, 2024

الفوز رفع رصيد الخليج لـ 37 نقطة ارتقى ظل بها في المركز الـ 11 ومبتعدا عن مراكز الهبوط.

فيما استمرت نتائج حامل اللقب السلبية باللقاء الرابع تواليا دون فوز وظل خامسا برصيد 15 نقطة.