بهدف رائع.. محمد شريف يخطف نقطة تعادل قاتلة من فم اتحاد جدة بغياب حجازي
الخميس، 16 مايو 2024 - 23:53
كتب : FilGoal
سجل محمد شريف هدفا خطف به نقطة التعادل أمام اتحاد جدة في الجولة 32 من الدوري السعودي.
محمد شريف
النادي : الخليج
ولأول مرة يسجل شريف في مباراتين متتاليتين مع الخليج في الدوري السعودي.
ورفع الدولي المصري رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثالث بترتيب هدافي فريقه بعد كل من فابيو مارتينيز وخالد ناري وكلاهما سجل 7 أهداف.
وغاب أحمد حجازي عن تشكيل النمور بسبب الإصابة ليتواصل غيابه للمباراة الثالثة تواليا.
الفوز رفع رصيد الخليج لـ 37 نقطة ارتقى ظل بها في المركز الـ 11 ومبتعدا عن مراكز الهبوط.
فيما استمرت نتائج حامل اللقب السلبية باللقاء الرابع تواليا دون فوز وظل خامسا برصيد 15 نقطة.
بص شوف شريف بيعمل ايه 🎼#الخليج_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/eHYifWKhka— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) May 16, 2024
وتقدم الاتحاد بهدف مهند الشنقيطي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول مستفيدا من خطأ دفاع الخليج.
رفض الحكم احتساب الهدف، لكن تقنية الفيديو احتسبت الهدف بعد التأكد من صحته وعدم وجود تسلل.
وفي الدقيقة 80 سجل شريف التعادل بمجهود فردي رائع بعد توغل من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الاتحاد ومراوغة المدافع ثم الحارس والتسجيل في الشباك خاطفا نقطة تعادل للخليج من فم النمور.
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