بهدف رائع.. محمد شريف يخطف نقطة تعادل قاتلة من فم اتحاد جدة بغياب حجازي

سجل محمد شريف هدفا خطف به نقطة التعادل أمام اتحاد جدة في الجولة 32 من الدوري السعودي.

ولأول مرة يسجل شريف في مباراتين متتاليتين مع الخليج في الدوري السعودي.

ورفع الدولي المصري رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثالث بترتيب هدافي فريقه بعد كل من فابيو مارتينيز وخالد ناري وكلاهما سجل 7 أهداف.

وغاب أحمد حجازي عن تشكيل النمور بسبب الإصابة ليتواصل غيابه للمباراة الثالثة تواليا.

الفوز رفع رصيد الخليج لـ 37 نقطة ارتقى ظل بها في المركز الـ 11 ومبتعدا عن مراكز الهبوط.

فيما استمرت نتائج حامل اللقب السلبية باللقاء الرابع تواليا دون فوز وظل خامسا برصيد 15 نقطة.

وتقدم الاتحاد بهدف مهند الشنقيطي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول مستفيدا من خطأ دفاع الخليج.

رفض الحكم احتساب الهدف، لكن تقنية الفيديو احتسبت الهدف بعد التأكد من صحته وعدم وجود تسلل.

وفي الدقيقة 80 سجل شريف التعادل بمجهود فردي رائع بعد توغل من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الاتحاد ومراوغة المدافع ثم الحارس والتسجيل في الشباك خاطفا نقطة تعادل للخليج من فم النمور.

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