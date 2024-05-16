قائمة فرنسا - عودة كانتي وانضمام باركولا وتواجد مبابي على رأس 25 لاعبا في يورو 2024

اختار ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا 25 لاعبا للمشاركة في يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 بين يومي 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وشهدت القائمة تواجد كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ رغم الإصابة، وعودة نجولو كانتي لقائمة الديوك لأول مرة منذ 2022.

ويغيب غن القائمة ثلاثي تشيلسي الإنجليزي كريستوفر نكونكو ومالو جوستو وأكسيل ديساسي، وكذلك مايكل أوليس لاعب كريستال بالاس ولوكاس هيرنانديز مدافع باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وانضم برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان الشاب لهجوم وصيف العالم لأول مرة كأحدث الوجوه المنضمة لكتيبة ديشامب.

ويستعد منتخب فرنسا لليورو بمواجهتين وديتين ضد لوكسمبورج وكندا.

وجاءت قائمة الديوك:

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا (وست هام الإنجليزي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - برايس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (مارسيليا الفرنسي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - فيرلاند ميندي (ريال مدريد الإسباني) - بنجامين بافارد (إنتر الإيطالي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)- دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) - جول كوندي (برشلونة الإسباني).

الوسط: إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) - يوسف فوفانا (موناكو الفرنسي) - أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) - وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان) - نجولو كانتي (اتحاد جدة السعودي)

الهجوم: أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)- ماركوس تورام (إنتر الإيطالي) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒛, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒂̀ 😍 La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة رفقة هولندا وبولندا والنمسا.

وتوجت الديوك باللقب الأوروبي مرتين في 1984 و2000 وحصد الوصافة في 2016.

وودعت فرنسا في مفاجأة كبرى النسخة الماضية أمام سويسرا بركلات الترجيح من دور الـ 16.