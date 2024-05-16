قائمة هولندا الأولية - بليند الأكبر وتواجد ثنائي يظهر لأول مرة ضمن 30 لاعبا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ منتخب هولندا القائمة الأولية لـ يورو 2024 والتي تضم 30 لاعبا.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 بين يومي 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وسيتم تقليص القائمة إلى 26 لاعبا وهو ما يعني خروج 4 لاعبين عند إرسال القائمة النهائية يوم 7 يونيو المقبل.

وشهدت القائمة انضمام كل من نيك أولجي حارس سبارتا روتردام وأيان ماتيسن ظهير بوروسيا دورتموند لأول مرة لقائمة المنتخب البرتقالي.

وسيخوض منتخب هولندا مواجهة ودية مع كندا قبل انطلاق البطولة.

ويتواجد دالي بليند مدافع جيرونا في القائمة وهو الأكبر سنا في القائمة بعمر 34 عاما، وتواجد أيضا جورجينيو فينالدوم لاعب وسط الاتفاق السعودي.

وجاءت قائمة الطواحين الهولندية:

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينيورد) – مارك فليكن (برينتفورد الإنجليزي) – نيك أولجي (سبارتا روتردام) – برات فيربروجين (برايتون الإنجليزي)

الدفاع: ناثان أكي (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دالي بيلند (جيرونا الإسباني) – فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) – دينزل دومفريس (إنتر الإيطالي) – جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الألماني) – لوتشارل جيرترويدا (فينيورد) – ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني) – أيان ماتيسن (بوروسيا دورتموند الألماني) – كونتين تيمبر (فينيورد) – ميكي فان دي فين (توتنام الإنجليزي) – ستيفن دي فري (إنتر الإيطالي)

الوسط: راين جرافينبرخ (ليفربول الإنجليزي) – فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني) – تيون كوبمينيرس (أتالانتا الإيطالي) – تيجاني رينديرز (ميلان الإيطالي) – مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي) – جيردي شاوتين (بولونيا الإيطالي) – تشافي سيمونز (لايبزج الألماني) – جوي فيرمين (إيندهوفن) – جورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي)

الهجوم: ستيفن بيرجفاين (أياكس الهولندي) – براين بروبي (أياكس الهولندي) – ممفيس ديباي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كودي جاكبو (ليفربول الإنجليزي) - دونيل مالين (بوروسيا دورتموند الألماني) – فوت فيجورست (هوفنهايم الألماني)

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الرابعة رفقة بولندا وفرنسا والنمسا.

وتوجت الطواحين بلقب اليورو مرة وحيدة في 1988 وفي النسخة الأخيرة في 2020 ودعت من دور الـ 16 أمام التشيك.