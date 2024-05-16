تقرير: كايزر تشيفز يخطط للتعاقد مع بيرسي تاو

الخميس، 16 مايو 2024 - 22:46

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

كشفت تقارير إعلامية في جنوب إفريقيا عن سعي كايزر تشيفز للتعاقد مع بيرسي تاو نجم الأهلي.

وذكر موقع "ذا ساوث أفريكان" أن خطة النادي تستهدف تعيين طاقم فني جديد، إضافة إلى العديد من التعاقدات في سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الفريق في بداية الموسم الماضي مع 10 لاعبين، فسخ عقد 2 منهم، وتربط التقارير 5 من المتبقيين بالرحيل أيضا.

وبناء عليه يسعى كايزر تشيفز للتعاقد مع بيرسي تاو، وفقا لما قاله مصدر من النادي للموقع ذاته.

وقال المصدر: "هناك بعض اللاعبين الذين نستهدفهم وبيرسي تاو واحد منهم، ولكن السؤتل هو هل يرغب في العودة واللعب في جنوب إفريقيا".

وأضاف "الإدارة واضحة في ذلك: نريد التعاقد مع أفضل اللاعبين وأفضل مدرب، ولذلك لن يكون تاو فقط، فهناك أسماء كبيرة أخرى ننظر إليها".

وأوضح "كايزر تشيفز يسعى لتدعيم جميع المراكز من الحراسة إلى الهجوم، والاسم الوحيد الذي يمكنني أن أخبركم به هو بيرسي تاو".

وانتقل بيرسي تاو إلى الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في صيف 2021.

قبل ذلك لعب تاو في بلجيكا لفرق يونيون سان جيلواز وكلوب بروج وأندرلخت.

وفي جنوب إفريقيا لم يسبق لتاو تمثيل كايزر تشيفس، حيث لعب لفريقي ماميلودي صنداونز وويتبانك سبرز.

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