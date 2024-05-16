الانتصار الأول في 5 مباريات.. طلعت يوسف يفتتح ولايته في فيوتشر بفوز مثير

الخميس، 16 مايو 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - فيوتشر

تغلب مودرن فيوتشر على إنبي بهدف دون رد في الوقت القاتل، في مباراة الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد الكاميروني أرنولد أيبا بعد تمريرة من جوناثان نجويم في الدقيقة 90.

وتمت مراجعة الهدف بتقنية الفيديو بعد أن تم إلغاؤه في البداية، ولكن المراجعة أكدت صحته.

وبذلك يحقق فيوتشر أول انتصار في المباراة الأولى لمدربه الجديد طلعت يوسف.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 30 نقطة، محققًا أول فوز له بعد 4 مباريات دون انتصار في الدوري.

وتعادل فيوتشر مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي وخسر من بيراميدز في مبارياته الـ 4 الماضية.

ويرجع فوز فيوتشر الأخير قبل مباراة اليوم إلى 18 أبريل، حين هزم فاركو 2-0.

أما إنبي فلم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 5 مباريات، وكان في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بنتيجة 5-1.

وتجمد رصيد الفريق البترولي عند 32 نقطة في المركز السابع.

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