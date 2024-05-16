روقا: لن نقبل أن يحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية على أرضنا

الخميس، 16 مايو 2024 - 22:15

كتب : إبراهيم رمضان محمد فتحي

محمد أشرف روقا لاعب الزمالك

رفع محمد أشرف "روقا" لاعب الزمالك راية التحدي ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في استاد القاهرة يوم الأحد المقبل بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 2-1.

وقال محمد أشرف "روقا" للصحفيين قبل إياب نهائي الكونفدرالية: "جاهزون بنسبة 100% لنهائي الكونفدرالية، ونتسلح بعاملي الأرض والجمهور التي ستؤازر الفريق في اللقاء".

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وأضاف "سنضغط مبكرا وحتى آخر دقيقة".

وشدد "لن نقبل أن يأتي منافس لنا مع احترامنا له ويحصد اللقب على أرضنا".

وأتم "كل اللاعبين لا يحتاجون لنصيحة، هم يعرفون جيدا قيمة المباراة وأهميتها، هذه آخر مباراة في البطولة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

كان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف في المغرب.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف إيابا لحسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

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