بلدية المحلة يقدم مذكرة لرابطة الأندية بسبب انتهاكات تحكيمية صارخة في الدوري

الخميس، 16 مايو 2024 - 22:04

كتب : حامد وجدي

بلدية المحلة - بيان رسمي

أعلن نادي بلدية المحلة تقدمه بمذكرة لرابطة الأندية بسبب انتهاكات تحكيمية صارخة يتم ارتكابها في الدورى المصرى.

وطالب الفريق المُلقب بـ "الملكي" بالتزام الحيادية وخلق البيئة المناسبة لإنجاح المسابقة.

وجاء بيان بلدية المحلة

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"مما لا شك فيه أن مصرنا الحبيبة مليئة بالكفاءات والكوادر الناجحة والمشهود لها بالتميز والنزاهة والحيادية في كافة المجالات وخاصة الرياضية منها والإدارية، وإننا جميعا كمشاركين في صناعة كرة القدم فهي تشهد في الآونة الأخيرة مجهودا كبيرا يبذل لكي تكون مصر في المقدمة، ولكن بعض التصرفات الفردية التي تعرقل مسيرة التقدم في كرة القدم يجب علينا بترها وكشفها للرأى العام حتى نحافظ على مكتسبات الفترة الماضية ونسير معا نحو مستقبل يليق بمكان ومكانة الكرة المصرية.

وبناء عليه

تقدمنا اليوم بمذكرة للسادة المسؤولين وأحمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة عن انتهاكات تحكيمية صارخة، يتم ارتكابها في الدورى المصرى لكثير من الأندية في الوقت الذي يعيش فيه الدورى المصرى مرحلة جديدة من التسويق والاستقرار والحضور الجماهيري لم يشهده منذ فترة طويلة.

لذا نهيب بالسادة المسؤولين وصناع القرار الالتزام بالحيادية وخلق البيئة المناسبة لإنجاح الدورى المصرى، الذي ما زال هو الأقوى في الوطن العربي والشرق الأوسط، وأن الهدف هو المنافسة الشريفة وإعطاء كل ذي حق حقه وإسعاد الجماهير".

وخسر بلدية المحلة أمس الأربعاء من فاركو بنتيجة 1-0 في الجولة 23 من الدوري.

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة من 22 مباراة.

ولم يحقق الفريق الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري المصري.

ويستعد البلدية لمواجهة الداخلية متذيل الترتيب في الجولة 24 من المسابقة يوم الثلاثاء المقبل.

الدوري المصري بلدية المحلة رابطة الأندية
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