في الجول يكشف حقيقة تذاكر السوق السوداء لنهائي الكونفدرالية.. وعدد الدعوات لـ الزمالك

الخميس، 16 مايو 2024 - 21:45

كتب : أحمد أباظة

جمهور الزمالك - نهائي الكونفدرالية 2023

اشتكى جمهور الزمالك من سرعة نفاد تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان، مع تواجد حصة من التذاكر في السوق السوداء.

الزمالك يلاقي نهضة بركان مساء الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com عدد التذاكر المطروحة للبيع في النهائي، وعدد الدعوات الخاصة للزمالك.

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وقال مصدر مسؤول لـFilGoal.com: "تم طرح 44534 تذكرة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، نفدوا جميعا".

وأضاف "بالإضافة لـ 8666 دعوة تم تخصيصهم للزمالك بناء على طلب إدارة النادي، يشملون ألف تذكرة مخصصين لـ كاف حسب خطاب الزمالك".

المصدر أتم "يوجد كذلك 6400 تذكرة مخصصين لجمهور نهضة بركان، و10% نسبة أمان تترك فارغة للإسعاف والطوارئ حسب البروتوكول".

ويتسع استاد القاهرة الذي يحتضن اللقاء لحضور 67 ألف متفرج.

كان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف في المغرب.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف إيابا لحسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

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