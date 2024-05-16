تشكيل برشلونة - فورت ظهير أيسر ضد ألميريا.. وليفا يقود الهجوم

الخميس، 16 مايو 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

هدف برشلونة الأول في ريال مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويبدأ الشاب هوجو فورت في مركز الظهير الأيسر للبلاوجرانا في ظل جلوس جواو كانسيلو على مقاعد البدلاء.

ويواصل تشافي إجلاس فيتور روكي على مقاعد البدلاء، في ظل التقارير التي تشير لرحيل البرازيلي الشاب بنهاية الموسم.

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وجاء تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: هيكتور فورت – ياو كوبارسي – إينجو مارتينيز - جول كوندي

الوسط: بيدري – سيرجي روبرتو – فيرمن لوبيز

الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفيسكي – فيران توريس

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ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 76 نقطة من 35 مباراة.

فيما يتذيل ألميريا الترتيب وهبط للدرجة الثانية بشكل رسمي برصيد 17 نقطة قبل 3 مباريات على نهاية الموسم.

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