تشكيل برشلونة - فورت ظهير أيسر ضد ألميريا.. وليفا يقود الهجوم
الخميس، 16 مايو 2024 - 21:27
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا في الجولة 36 من الدوري الإسباني.
ويبدأ الشاب هوجو فورت في مركز الظهير الأيسر للبلاوجرانا في ظل جلوس جواو كانسيلو على مقاعد البدلاء.
ويواصل تشافي إجلاس فيتور روكي على مقاعد البدلاء، في ظل التقارير التي تشير لرحيل البرازيلي الشاب بنهاية الموسم.
وجاء تشكيل برشلونة
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: هيكتور فورت – ياو كوبارسي – إينجو مارتينيز - جول كوندي
الوسط: بيدري – سيرجي روبرتو – فيرمن لوبيز
الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفيسكي – فيران توريس
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 76 نقطة من 35 مباراة.
فيما يتذيل ألميريا الترتيب وهبط للدرجة الثانية بشكل رسمي برصيد 17 نقطة قبل 3 مباريات على نهاية الموسم.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ألميريا (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة كواليس احتفال جماهير ريال مدريد بتتويج الفريق باللقب 36 في سانتياجو برنابيو فيفا يدرس السماح بإقامة المباريات المحلية في الخارج حلان يجب تنفيذ أحدهما قبل 3 يونيو.. يويفا يحذر مجموعة سيتي بشأن جيرونا مؤتمر تشافي: الوضع الاقتصادي لـ برشلونة صعب جدا أنشيلوتي: هذه أفضل بطولة دوري في مسيرتي.. وحددت من سيحرس مرمى الفريق في آخر مباراتين بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(0) آلافيس.. نهاية المباراة