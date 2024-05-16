العقدة مستمرة وبنتيجة كبيرة.. البنك الأهلي يقسو على المصري مجددا وبخماسية

الخميس، 16 مايو 2024 - 21:13

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق البنك الأهلي أكبر انتصار في تاريخه بالدوري المصري بالفوز على المصري بنتيجة 5-2 في الجولة 23 من المسابقة بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل للبنك الأهلي كل من عاصم صلاح (2) وياو أنور (2) وأسامة فيصل، فيما سجل عبد الرحيم دغموم وميدو جابر هدفا المصري.

ولأول مرة يستقبل المصري 5 أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ موسم 2003-04 بالهزيمة 5-1 من بلدية المحلة.

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وجاء أكبر انتصارين للبنك الأهلي في تاريخه بالدوري جاءا ضد المصري 4-0 في الدور الأول و5-1 في الدور الثاني.

وتتواصل عقدة البنك الأهلي للمصري، حيث لم يفز الفريق البورسعيدي في 9 مباريات على البنك في جميع المسابقات بواقع 4 انتصارات و5 تعادلات.

وخسر المصري للمباراة الثانية على التوالي بعد مباراة بيراميدز الماضية وظل في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 22 مباراة.

فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي لـ 22 نقطة ولا زال في المركز الرابع عشر من 23 مباراة، لكنه أنهى سلسلة اللافوز عند 5 مباريات.

التشكيل

قاد أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي، فيما بدأ عمرو موسى وحسين السيد في قلب دفاع المصري لتعويض الغيابات.

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وصف المباراة

استمر الهدوء في اللقاء مع سيطر واستحواذ من البنك الأهلي في ظل تراجع المصري دفاعيا.

وفي الدقيقة 30 كاد محمود الجزار أن يسجل للبنك بعد ركنية نفذها عاصم صلاح لكن تسديدة الأول من لمسة واحدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 42 سجل عاصم صلاح برأسية الهدف الأول مستغلا خطأ دفاعي في تشتيت الكرة من دفاع المصري.

ولأول مرة يسجل عاصم صلاح في الدوري المصري منذ موسم 2021-22 عندما هز شباك الزمالك من علامة الجزاء.

ومن عرقلة حسين السيد لياو أنور تحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 45+3 وانبرى لها أسامة فيصل وسجل في الشباك ثاني أهداف البنك الأهلي.

وساهم أسامة فيصل في 5 أهداف الموسم الجاري بتسجيل 4 وصناعة هدف، وجميعهم ضد المصري حيث سجل 3 وصنع 1 في لقاء الدور الأول وسجل مجددا في الدور الثاني.

شوط أول انتهى بتقدم البنك الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 58 كاد ميدو جابر أن يسجل برأسية لكنها مرت بجوار القائم.

وسجل عبد الرحيم دغموم هدف تقليص الفارق بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 50 بتسديدة غالطت حسن شاهين حارس البنك.

وعاد دغموم للتسجيل بقميص المصري لأول مرة منذ 532 يوما بعد تعافيه من الإصابة.

ولم تدم سعادة جمهور المصري كثيرا بهدف دغموم إذ استغل أنور خطأ دفاعي للمصري وتوغل بالكرة من منتصف الملعب وسدد كرة أرضية على يسار الحارس مضيفا الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وتحصب عبد اللطيف "جريندو" لركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد تعرضه للعرقلة من محمود جاد، وسجل عاصم صلاح الثاني له والرابع للبنك من علامة الجزاء.

ولأول مرة يسجل عاصم صلاح ثنائية في الدوري المصري خلال مسيرته.

وسجل ياو أنور مجددا هدفا جديدا في الدقيقة 81 بعد مجهود فردي رائع بتوغل من الجهة اليسرى لتصيح النتيجة 5-1.

وأصبح الغاني في صدارة ترتيب هدافي البنك الموسم الجاري برصيد 8 أهداف.

وقلص ميدو جابر الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3 من علامة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز كبير للبنك الأهلي مكرر ضد المصري.

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