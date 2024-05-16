لاعب القزازين لـ في الجول: تعرضت لقطع بالرباط الصليبي منذ شهر والإدارة تجاهلت الرد عليّ

لا يزال يعاني لاعبو الدرجات الأدنى من قلة الرعاية الطبية عقب تعرضهم للاصابات وتلك المرة تطفو مشكلة اللاعب أحمد عبد الفضيل على السطح مع فريقه مركز شباب القزازين.

وتعرض عبد الفضيل لقطع في الرباط الصليبي منذ ما يقارب شهر، ولم يُجر الجراحة حتى الآن.

وقال عبد الفضيل لـ FilGoal.com: "تعرضت للإصابة منذ شهر خلال لقاء المنصورة في الجولة قبل الأخيرة لدوري القسم الثاني (ب)، وعقب إصابتي أجريت أشعة، بتكلفة 2600 جنيه على حسابي، فأظهرت الأشعة باصابتي بقطع في الرباط الصليبي، وتواصلت مع إدارة الفريق ولكنهم تجاهلوا الرد عليّ".

وأكمل "تواصلت مع طبيب وقدم لي عرضا مناسبا لإجراء الجراحة، ولكن إدارة النادي تجاهلت الرد أيضا".

وواصل "حسين القزاز عضو مجلس الإدارة تواصل معي قبل مباراة الصيد الأخيرة وأخبرني بأن النادي سيساعدني في إجراء الجراحة وسنتأهل سويا لدوري المحترفين، دون حدوث أي شيء".

وتابع "أحد الأفراد داخل الجهاز الفني تواصل معي وطلب مني إجراء الجراحة على حسابي الشخصي لأن الإدارة لن تفعل أي شيء لي".

وأتم "ماهو ذنبي، كنت لاعبا بالفريق وتعرضت للإصابة فالدور أصبح على إدارة الفريق من أجل تجهيزي للعودة السريعة".

وتواصلنا مع مسؤولي النادي للرد على تصريحات عبد الفضيل، لكن لم نحصل على رد حتى الآن.

عبد الفضيل انضم لمركز شباب القزازين في يناير الماضي ولم يتأهل فريقه لدوري المحترفين الموسم المقبل وسيستمر في القسم الثاني (ب).

اللاعب البالغ 25 عاما ارتدى قمصان البنك الأهلي والاتحاد السكندري والعبور وجمهورية شبين وسمنود وديروط ودلفي من قبل.