دغموم يعود للتسجيل مع المصري منذ 532 يوما

سجل عبد الرحيم دغموم هدفه الأول مع المصري منذ 532 يوما.

وهز دغموم البديل شباك البنك الأهلي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء بعد مشاركته كبديل في الجولة 23 من الدوري المصري.

ولأول مرة يسجل الجزائري بقميص المصري منذ الموسم الماضي عندما سجل ضد الزمالك في الجولة الخامسة في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وتعرض الجزائري للإصابة في نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا بنهائي كأس الرابطة المصرية.

وغاب دغموم عن قائمة المصري في النصف الأول من الموسم الجاري.

جوووووووووووووووول⚽🔥 عبد الرحيم دغموم يقلص الفارق للنادي المصري لتصبح النتيجة 2-1 للبنك الأهلي pic.twitter.com/zVWJ8yNxeG — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 16, 2024

وشارك لأول مرة هذا الموسم كبديل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ضد بيراميدز في الجولة الماضية.

ثم شارك كبديل في بداية الشوط الثاني بدلا من إيزي إيميكا ضد البنك الأهلي، وسجل في الدقيقة 59 بتسديدة غالطت الحارس حسن شاهين.

وشارك الجزائري في 28 مباراة سابقة مع المصري منذ انضمامه الموسم الماضي قادما من وفاق سطيف وسجل هدفين وصنع هدفا.