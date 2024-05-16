في ذكرى النكبة.. سيدات فلسطين ينتصرن على بوهيميان الإيرلندي وديا
الخميس، 16 مايو 2024 - 20:13
كتب : FilGoal
انتصرت سيدات منتخب فلطسين على بوهيميان الإيرلندي بنتيجة 2-1 وديا.
واتجهت بعثة فلسطين لخوض مباراة ودية مع نادي بوهيميان الإيرلندي في العاصمة دبلن.
وأقيمت المباراة في ذكرى النكبة وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، وحسمت سيدات اللقاء الفوز بنتيجة 2-1 في الشوط الثاني.
وشهد اللقاء حضور جماهيري كبير مساندا للقضية الفلسطينية وبأعلام فلسطين في المدرجات.
وجاءت هذه المباراة بدعوة من النادي الإيرلندي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة.
وحظت البعثة باستقبال حافل في المطار من طرف الجالية الفلسطينية والمناصرين الإيرلنديين للقضية الفلسطينية وشهد الاستقبال رفع أعلام البلدين والهتاف بالحرية لفلسطين.
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