بسبب الفيضانات في الجنوب.. تأجيل مباريات الجولتين 7 و8 من الدوري البرازيلي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 7 و8 من الدوري البرازيلي بسبب الأضرار التي ضربت ولاية ريو جراندي دو سول في جنوب البلاد من الفيضانات.

وأعرب الاتحاد البرازيلي تضامنة مع الحدث الكارثي التي تعرضت له البلاد.وموافقته على طلب 15 فريقا بتأجيل جولتين من مسابقة الدوري البرازيلي.

وكان مقررا إقامة مباريات الجولة 7 بين أيام 18 و21 مايو، والجولة الثامنة بين 25 و27 مايو.

وستعود منافسات المسابقة في الأول من يونيو المقبل بلقاءات الجولة 9، ودون أي تغيير عدا مباريات فرق ولاية ريو جراندي دو سول المتضررة من الفيضانات.

ويمثل الولاية المتضررة كل من إنترناسيونال وجريميو وجوفينتود في الموسم الجاري حيث تأجلت مبارياتهم في الجولتين 3 و4 بعد تضرر البنية التحتية للمدينة وملاعب الفرق.

ولن يؤثر ذلك على مواعيد المباريات القارية التي ستخوضها الفرق البرازيلية في فترة التوقف المحلي.

وسبق أن أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي في بيان رسمي أن ملعبه في بيريا ريو سيحتاج لـ 120 يوما من أجل استضافة المباريات مجددا بعد تضرره بالكامل.

ووصل ارتفاع منسوب المياه في أرضية الملعب لأكثر من 60 سم ما تسبب في تضررها بالكامل والحاجة لزراعتها مجددا.

كما تضررت البنية الأساسية للملاعب ومقراتها الإدارية والتشغيلية بالكامل بعدما تخطى منسوب المياه ما يقارب 120 سم.

وتضرر ما يزيد عن 1.9 مليون شخص من الفيضانات التي بدأت في نهاية إبريل الماضي.

وتم الإبلاغ عن فقدان 141 شخصا، وإصابة 756، ونزوح 600,000 شخصا، وانتقال 81,000 شخصا للعيش في المآوي. وحتى 10 مايو، وصل عدد القتلى إلى 126 شخصا.