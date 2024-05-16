على خطى يورو 2024.. زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كوبا أمريكا

الخميس، 16 مايو 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

شعار كوبا أمريكا 2024

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة إلى 26 لاعبا عوضا عن 23.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات البطولة بين يونيو ويوليو المقبلين، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبا.

وأوضح البيان الرسمي أن بعثة كل منتخب ستضم 50 شخصا بين لاعبين وجاهز فني وإداري وطبي.

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وفي المباريات سيتواجد 11 لاعبا على أرض الملعب فيما سيجلس 15 أخرين على مقاعد البدلاء، والحد الأدنى للجلوس على مقاعد البدلاء هو 7 لاعبين.

وتقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين حامل اللقب وكندا فجر يوم 21 يونيو المقبل.

وتسير بطولة كوبا أمريكا على خطى يورو والتي أعلنت منذ أسابيع رفع عدد اللاعبين المقيدين في المنتخبات من 23 لاعبا إلى 26.

وجاءت مجموعات البطولة

الأولى: الأرجنتين – بيرو – تشيلي – كندا

الثانية: المكسيك – الإكوادور – فنزويلا – جامايكا

الثالثة: أمريكا – أوروجواي – بنما – بوليفا

الرابعة: البرازيل – كولومبيا – باراجواي – كوستاريكا

وتستضيف أمريكا البطولة للمرة الثانية بعد نسخة المئوية في 2016 والتي توج بها منتخب تشيلي على حساب الأرجنتين.

كوبا أمريكا 2024 قوائم كوبا أمريكا
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