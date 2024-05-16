انتهت في الدوري المصري - إنبي (0)-(1) فيوتشر
الخميس، 16 مايو 2024 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد مودرن فيوتشر في الجولة 23 من الدوري المصري.
ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.
فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 91 تم احتساب الهدف لفيوتشر
ق 90 جوووول لفيوتشر ولكن قيد مراجعة الفيديو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 20: 3 بطاقات صفراء مبكرة
بداية اللقاء
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