انتهت في الدوري المصري - إنبي (0)-(1) فيوتشر

دغموم يعود للتسجيل مع المصري منذ 532 يوما

التشكيل - فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. وتغييرات في دفاع المصري

"مرحلة لم يعد من الحكمة السكوت عليها" بيان سيراميكا كليوباترا عن التحكيم بعد مواجهة بيراميدز