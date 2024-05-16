انتهت الدوري - البنك الأهلي (5)-(2) المصري.. عودة للانتصارات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 21 مباراة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

في المقابل يتواجد البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 22 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جووول ميدو جابر يسجل من ركلة جزاء

ق 90+2.. ضربة جزاء ثالثة في اللقاء

ق 81: جوووول الخااامس ياو أنور يسجل

ق 75: صارت ربااااعية عاصم صلاح يسجل من جديد من علامة الجزاء

ق 74: ركلة جزاااء يتحصل عليها جريندو

ق 63: جوووول ياو أنور يسجل مستفيدا من مساحات في دفاع المصري ويسجل

ق 60: جوووول تقليص الفارق عن طريق البديل دغموم

ق 59: جاد يتألق ويمنع الثالث

ق 58: ميدو جابر يهدر برأسية فرصة تقليص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول الثااااني أسامة فيصل يسجل من علامة الجزاء

ق 45+3: ركلة جزااااء بعد عرقلة حسين السيد لياو أنور

ق 42: عاصم صلاح يسجل هدف أول للبنك الأهلي برأسية مستغلا تخبط دفاع المصري

ق 30: عرضية وتسديدة من لمسة واحدة من الجزار تمر بجوار القائم

ق 20: فرص غير محققة

بداية اللقاء